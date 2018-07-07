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Son dakika: FETÖ'nün GATA mahrem yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'nün sözde GATA mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında soruşturma kararı verilen 14 askerden 7'si yakalandı.

FETÖnün GATA mahrem yapılanmasına operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış olan mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri, GATA mahrem yapılanmasına yönelik yapılan çalışmada haklarında soruşturma kararı verilen 14 TSK mensubundan 7'sini yakaladı. Diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.
  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 18:42
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