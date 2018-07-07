Son dakika: FETÖ'nün GATA mahrem yapılanmasına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış olan mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri, GATA mahrem yapılanmasına yönelik yapılan çalışmada haklarında soruşturma kararı verilen 14 TSK mensubundan 7'sini yakaladı. Diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.