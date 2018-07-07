Yol Durumu
  1. Son dakika: İkinci KHK da yayımlandı

: "12’si itibariyle Meclis Başkanlığı i gerçekleştirecek"

Grup Başkanı , "12’si itibariyle Meclis iç tüzük çerçevesinde Meclis Başkanlığı i gerçekleştirecek" dedi.

Başkanlık için tarih netleşti!

Bostancı, Grup Başkanvekilleri ile birlikte açıklama yaptı. Bostancı, 27. Dönem çalışmalarının başladığını söyleyerek, " milletvekili bey kendisinin müracaatı mevcut. Benim imzamla, Mehmet Muş, , Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu ve diğer arkadaşların imzalarıyla birlikte müracaatımızı Genel Sekreterliğe gerçekleştirdik. Böylece süreç başlamış oldu. 12'si itibariyle Meclis iç tüzük çerçevesinde Meclis Başkanlığı i gerçekleştirecek" ifadesini kullandı.

Meclis Başkanlığı için diğer gruplarla görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin soruya, Bostancı, bireysel müracaatın kişisel kararla şekillendiğini ve partilerin karar alamadığın ifade etti. Bostancı, turların bir günde bitebileceğini aktardı.

Etiketler: , , , , , , ,
  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 19:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar