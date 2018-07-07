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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine kimler katılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni ne zaman

Cumhurbaşkanı 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek. Son olarak Erdoğan'ın yemin törenine katılacak isimler arasına Rusya Başbakanı  de adını yazdırdı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak isimler...



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek.

Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni düzenlenecek.


Dmitri Medvedev

Rusya'dan yapılan açıklama göre Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da gerçekleşecek yemin törenine katılacağı bildirildi.

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine 17 ülke lideri katılacak. Törene katılacak ülkeler arasında

Venezuela, Kazakistan, Makedonya, Gine, Somali, Zambiya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Pakistan da bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın yemin törenine katılacak isimler;

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 14:00
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