Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine kimler katılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni ne zaman





Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek.

Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni düzenlenecek.





Dmitri Medvedev

Rusya'dan yapılan açıklama göre Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da gerçekleşecek yemin törenine katılacağı bildirildi.



24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine 17 ülke lideri katılacak. Törene katılacak ülkeler arasında



Venezuela, Kazakistan, Makedonya, Gine, Somali, Zambiya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Pakistan da bulunuyor.



İşte Erdoğan'ın yemin törenine katılacak isimler;