Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine kimler katılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni ne zaman

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek.
Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni düzenlenecek.
Dmitri Medvedev
Rusya'dan yapılan açıklama göre Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da gerçekleşecek yemin törenine katılacağı bildirildi.
24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine 17 ülke lideri katılacak. Törene katılacak ülkeler arasında
Venezuela, Kazakistan, Makedonya, Gine, Somali, Zambiya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Pakistan da bulunuyor.
İşte Erdoğan'ın yemin törenine katılacak isimler;
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