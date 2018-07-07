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'da bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti

'da bir binanın giriş katında meydana gelen çökme sonucu, üç işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Ankaradan üzen haber!

Başkent'te meydana gelen feci iş sında üç işçi yaşamını yitirdi. Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kaza Etimesgut ilçesi Şehit Celal İşlen Caddesi'nde bugün saat 16.00 sularında meydana geldi. Bir binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucu çökme meydana geldi.

Valiliğin açıklamasına göre çökme esnasında ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kaldı. Kartarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkaz altından çıkarılırken, 1 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Konu ile ilgili adli ve idare soruşturma başlatıldı.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 19:43
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