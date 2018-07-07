Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yeni sistemle birlikte AK Parti milletvekillerine seslenerek daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.Erdoğan'ın uyarıları madde madde şöyle:-Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insan topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız. Bu anlayışı kabul etmeyeceğiz.

-Bir davanın mensupları olarak yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar bu hareketin için ben olmaz biz olur. Aksi takdirde bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduğuysa biz de yerle yeksan oluruz.Şu anda az önce rakamları da size verdim. 26 milyon insan bize güven aşıladı. 50 milyon oyun içinde 26 milyon. Bu imtihanı başarı ile vermemiz lazım.