Cumhurbaşkanı Erdoğan Milletvekillerinin yemin günü için TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. Kahraman görevini İYİ Partili Durmuş Yılmaz'a geçici olarak devredecek. Erdoğan, AK Parti Grubu'na seslendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk KHK'sını Pazartesi günü yayımlayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Hacı Bayram'da Cuma namazını kıldıktan sonra ilk Bakanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştireceğiz." dedi. Erdoğan, Meclis toplantısının ardından yeni kabine ile ilgili sorulan soruya, "Meclis'ten de isimler olabilir." şeklinde yanıt verdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak lan 27. dönemin tüm üyelerini tebrik ediyorum. Yapacak çok işimiz var. Her birinizin sadakatine ihtiyacımız var. Tek bir anımızı boşa geçirmeye hakkımız yok. Cumhur İttifakı olarak 344 milletvekili ile Meclis'te yüzde 57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Bu seçimlerde hedefimizin gerisinde kalmış olmamız daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. AK Parti'yi biz milletimizle birlikte kurduk. İktidarımızın ilk döneminde vesayetle mücadeleyi bu sayede gerçekleştirdik. Yapmamız gereken iş milletimize bakmak. Onun istikametinde olmak. Biz milletimizin beklentilerini karşılayanlarla yürümeye devam edeceğiz.



KÜLLİYE'DE YENİ SİSTEME GEÇİŞ TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ

Pazartesi günü düzenlenecek olan törene 22 Cumhurbaşkanı katılacak. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak akşam 21'de Kabine'yi açıklayacağız ve hemen çalışmaya başlayacağız. Pazartesi günü ilk cumhurbaşkanlığı KHK'sını açıklayacağız. Bu hareketin içerisinde "ben" olamaz, bu hareket içerisinden 'biz' var. Hepimiz faniyiz". Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insan topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız. Bu anlayışı kabul etmeyeceğiz. Bir davanın mensupları olarak yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar bu hareketin için ben olmaz biz olur. Aksi takdirde bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduğuysa biz de yerle yeksan oluruz. Şuanda az önce rakamları da size verdim. 26 milyon insan bize güven aşıladı. 50 milyon oyun içinde 26 milyon. Bu imtihanı başarı ile vermemiz lazım.







İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Salı günü ilk yurt dışı ziyaretlerimizi Azerbaycan ve KKTC'ye, Çarşamba günü Brüksel'e giderek ülkemizi temsil edeceğiz. 2 günlük bir NATO zirvesinden sonra burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni yönetim sistemimizde aldığımız güçle daha çok çalışacağız ve kesin neticeler elde edeceğiz. Biz sözümüzü tuttukça milletimiz bizi el üstünde tuttu.



BİZE YORGUN YAKIŞTIRMASI YAPANLAR BİZİM NE DENLİ ANTRENMANLI OLDUĞUMUZDAN HABERLERİ YOK

Millet bizim çalışmalarımızı 1994'ten beri biliyor. Bize yorgun yakıştırması yapanlar bizim ne denli antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Onlar zihinsel bir yorgunluk içindeler. Biz çok daha güçlenerek yola devam ediyoruz. Bundan sonra daha çok çalışacak, daha kesin neticeler elde edeceğiz. Biz 2002 yılında tek başına iş başına demiştik. 2007'de durmak yola devam demiştik. 2011'de haydi bir daha demiştik. 2015 kasımlarında ilk günkü aşkla demiştik. Biz sözümüzü tuttukça milletimiz de bizi el üstünde tuttu. Bizim milletten başka sığınağımız yok, bu bilinçle çalışmalıyız. 15 Temmuz'da bu meclis dirayetiyle adeta tarih yazmıştır. Cuma günü ilk toplantımızı yapmadan önce Hacı Bayram'a cuma namazına gideceğiz daha sonra ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde her alandaki reformları kesintisiz şekilde sürdüreceğiz.



KANDİL VE SİNCAR'I TERÖRDEN TEMİZLEYENE KADAR OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Biz iktidar dönemimizde vesayeti hiç sevmedik. Darbeyi ise hiç mi hiç sevmedik. Yeni dönemde darbe ve vesayete karşı çok daha dikkatli olacağız. Milli iradeye gölge düşürecek hiçbir dayatmaya izin vermeyeceğiz. Gerekirse kellemizi ortaya koyacağız. Terörle mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Münbiç'i teröristlerden tamamen temizleyene kadar durmayacağız. Kandil ile ülkemiz arasındaki alanı da temizliyoruz. Kandil'i gerekirse Sİncar'ı da temizleyene kadar operasyonlarımız sürecek. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere terör örgütü ile iltisaklı kuruluşlara müsaade edilmez. CHP'yi terör örgütü ile ilişkili parti ile ilişkisini gözden geçirmeye davet ediyorum. FETÖ davalarını takip ediyorum. Yıl sonuna kadar davaların büyük ölçüde biteceği görülüyor. Dünyanın belki de en sinsi terör örgütü ile mücadele kolay değildir. Savcı, hakimler ve OHAL inceleme komisyonu titiz bir çalışma içindedir. Komisyonumuz da incelemelerle göreve iade kararları veriyor. FETÖ ile mücadele kapsamında ihraç edilen bir kısım kişinin eşleri ve çocuklarının pasaportlarına tahdit konulmuştu. Yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayanların mağduriyeti giderilecek. Soruşturmalar belli bir aşamaya geldiği için 181 bin 500 kişi ile ilgili pasaport tahdidi mahsur bir durum yoksa kalkacak. Yakınlarının pasaport suçlarından dolayı pasaport alamayanların mağduriyetleri giderilecek.



EKONOMİ YENİ DÖNEMDEKİ ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA

Ekonomi yeni dönemdeki önceliklerimiz arasında. Dün IMF ile yolları ayırarak önemli adım attık, yeni dönemde yapısal sorunları çözerek çok daha önemli yerlere geleceğiz. Her türlü tedbiri alacağız. AB ile ilişkilerimizi hakkaniyetli bir temele oturtarak sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimiz katlanarak devam ediyor. Afrika'yı her düzeyde ve her fırsatta ziyaret ederek ilişkilerimizi sürdürüyoruz. En büyük ekonomik ortaklarımızdan olan Çin'le ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Kadim ve tarihi ilişkilerimizin bulunduğu Güney Asya bizim için çok önemli. Yakın ve uzak demeden dünyanın bir çok ülkesi ile insani ilişkilerimizi derinleştiriyoruz. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl dünyanın en çok yardım eden ülke konumuna gelmesi paramızın bolluğundan dolayı gönlüğümüzün bolluğundan kaynaklıdır.