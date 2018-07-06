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: 'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

haberi... 'nden gelen son dakika haberine göre kırsalına yönelik bugün düzenlenen hava harekatı sonucunda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnakta teröre ağır darbe!

nin () sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre, kırsalına yönelik bugün hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucunda bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 20:36
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