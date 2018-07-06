Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre, Şırnakkırsalına yönelik bugün hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucunda bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika: Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen son dakika haberine göre Şırnak kırsalına yönelik bugün düzenlenen hava harekatı sonucunda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Şırnak , Türk Silahlı Kuvvetleri , son dakika , TSK
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