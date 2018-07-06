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'li 'den kurultay çağrısı

'de sular durulmuyor. Menemen Belediye Başkanı CHP'li , kurultay tartışmalarına ilişkin, CHP 'nin 'nin çağrısına uyarak partide güven tazelemek adına bir olağanüstü kurultay kararı alması gerektiğini söyledi. Bir karar alınmamasının partideki kavganın ve sıkıntının uzamasına sebep olduğunu söyleyen Şahin, "Böyle bir durumda da olağanüstü kurultay isteyenlere hak doğmuştur" dedi.

Bir şok da o isimden...

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 20 yıldır ilçenin belediye başkanlığını yaptığını ancak bir gün bile iktidar partisinin belediye başkanlığını yapamamanın üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.

"BU KAVGA YEREL SEÇİMLERE KADAR SÜRER!"
'de yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP 'nin 'nin çağrısına uyarak, partide bir güven tazelemek adına mutlak bir olağanüstü kurultay kararı alması gerekirken kurultay kararı almaması, partideki kavganın ve sıkıntıların uzamasına sebep olmuştur. Böyle bir durumda da olağanüstü kurultay isteyenlere hak doğmuştur. Bu gidişatla lere kadar partideki kavga devam edecektir. Halbuki güven tazelenmesi adına kurultay kararı alınmış olsaydı, bu tür tartışmalar bir kere yapılıp kavganın bitmesi sağlanacak ve akabinde yerel seçimlere bir an önce hazırlanılmış olunacaktı."

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 20:48
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