Yol Durumu
  1. Mahkeme itirazı değerlendirdi ve...

'da 'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 1 gözaltı

'da 'nün yapılanması kapsamında örgütün sözde imamıyla irtibatlı olduğu saptanan emekli tuğgeneral gözaltına alındı.

FETÖye ankesörlü telefon operasyonu

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bir emekli tuğgeneral 'da konakladığı otelde gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün sözde imamı ile ankesörlü veya sabit kontörlü hatlardan irtibatı tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin, Bodrum'daki bir otelde konakladığı belirlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, emekli Tuğgeneral Ş.Y'yi otelde gözaltına aldı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

Etiketler: , , , ,
  • 06 Temmuz 2018, Cuma 19:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar