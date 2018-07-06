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Çavuşoğlu Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ile görüştü.

Çavuşoğlundan kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 21:41
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