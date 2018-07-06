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'ın Yarseli köyünden acı haber! Baba ile kızların cansız bedenlerine ulaşıldı

'ın Altınözü ilçesinde yaşayan baba ile iki üvey kızı önceki gün kaybolmuştu. Yarseli köyünde kaybolan baba ve kızlarının arama çalışmalarına sabah saatlerinde de devam edildi. 'na düşen baba ile kızlarının cansız bedenine ulaşıldı.

Hataydan acı haber! Cansız bedenleri bulundu!

'ın Altınözü ilçesinde baraj göletine giren ve suda kaybolan baba ile 2 üvey kızının cesetleri bulundu.

'nda dün kaybolan (49) ile onu kurtarmaya çalışan üvey kızları Safiye (15) ve Emine Aslan'ı (12) arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda baba Korkmaz ve kızlarının cesetlerine ulaşıldı.

Cesetler, otopsi için Hatay Devlet Hastanesine gönderildi.

Yarseli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz ve kızları, baraj göletinde dün kaybolmuş, arama çalışması başlatılmıştı.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 10:07
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