Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtladı. Devam eden Münbiç Operasyonu'na ilişkin bilgi veren Çavuşoğlu, bir sonraki adımı da açıkladı.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"DEAŞ'a, PKK/YPG'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik. ABD ile aramızdaki uzun zamandır en büyük sorun olan YPG konusunda bir yol haritası belirledik ve şimdi bunu uygulama safhasındayız. Hazırlık safhasına da bir takım adımlar atıldı. Şimdi ise ortak devriye ve şehrin içine girme zamanı. Bu süreçte de PKK/YPG buradan çekilecek ve bunların silahları alınacak.



MÜNBİÇ TAMAMLANDIKTAN SONRA FIRAT'IN DOĞUSU TEMİZLENECEK

Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var.Bunların ellerinden silahları alınacak. Burayı kimin yöneteceğine ABD ile birlikte karar vereceğiz. Türkiye'deki Suriyelilerin de buraya dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Sonra Fırat'ın doğusundan da PKK'lılar çekilecek. Yol haritası konusunda Kobani'deki Kürtlerin endişe etmesine gerek yok. Çünkü YPG bunlara zulmediyor. Kobani'de de bakacağız nüfus yapısı ağırlıklı olarak Kürt'se yönetimi de öyle olacak. Ama YPG/PKK değil.



ABD'nin İran konusundaki adımlarını doğru bulmuyoruz. Yeni yönetim anlaşmadan çekiliyorum dedi. Ancak AB ülkeleri ve İran bunu devam ettirmek istiyor. Ancak ABD ilave yaptırımlar koyuyor. Ben aldım bu kararı, diğer ülkeler de uymak zorundadır. Öyle bir şey yok. Artık bu iş böyle yürümez. S-400 alıyorsun, yaptırım uygularım diyor. Uygularsan karşılığını görürsün. Böyle bir ilişki istiyorsan o senin tercihin. İran gibi bir ülkenin köşeye sıkıştırılması doğru değil. İsrail'in talebiyle İran için alınan bu kararları doğru bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde söyledi. Bölgemizde biz tırmanma ve gerilim istemiyoruz. Şu anda ABD'nin aldığını kararlara sadece biz değil, AB üyesi ülkeler de karşı çıkıyor. Şirketler bundan tedirgin olabilir. Ama AB üyesi ülkeler ve AB bir kurum olarak ABD'nin bu kararlarına karşı. Bunu net bir şekilde söylüyorlar."