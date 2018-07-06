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'de terör örgütü 'ya ağır darbe

kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKKya ağır darbe

kırsalında belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün ve bugün hava harekatları düzenlendi.

Hava harekatlarında 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 08:52
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