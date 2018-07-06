



Bedelli askerlik bekleyen milyonlarca askerlik çağı gelmiş vatandaş 24 Haziran seçimlerinde verilen müjdenin ardından bedelli askerlik sürecinin netleşmesini beklemeye başladı. Kulislere yansıyan bedelli askerlikle ilgili detaylar vatandaşlar arasında heyecan yaratırken, bedelli ile ilgili son müjde de Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.