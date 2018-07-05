Önce yemin sonra kabine

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni programı netleşti. 9 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 16.00'da yemin edecek. Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de resmen hayata geçecek. Erdoğan, yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 16 bakan ile birlikte çalışacak.
İŞTE KESİN SONUÇLAR
Bu arada Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'daki seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823 oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyların yüzde 52.59'unu, Muharrem İnce'nin ise yüzde 30.64'sını aldığı belirtildi. YSK'nın açıkladığı resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasında 10 milyon 990 bin 502 oy farkı vardı. Ayrıca YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin imzalamış olduğu Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildiğine ait belge de ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Görüşmeye Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.
İŞTE KESİN SONUÇLAR
Bu arada Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'daki seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823 oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyların yüzde 52.59'unu, Muharrem İnce'nin ise yüzde 30.64'sını aldığı belirtildi. YSK'nın açıkladığı resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasında 10 milyon 990 bin 502 oy farkı vardı. Ayrıca YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin imzalamış olduğu Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildiğine ait belge de ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Görüşmeye Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.
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