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, İnce'nin fotoğraflarını çeken ’nun işine son verdi

leri sonrasında () içerisindeki tartışmalar sürüyor... , İnce’nin kampanya boyunca fotoğraflarını çeken ’nun işine son vererek, Genel Başkanlık için savaş açan İnce'ye göz dağı verdi

CHPde soğuk savaş! Kovuldu...

leri sonrasında () içerisindeki tartışmalar sürüyor.

Bazı illerde Kemal 'na karşı kurultay çağrıları gelirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'de 24 yıldır lider fotoğrafçılığı yapan, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında, herkesin konuştuğu fotoğrafları çeken Ziya Köseoğlu'nun işine Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla son verildi.

DİKTATÖR KEMAL ZORLA KOVDURDU!

Zorla emekli edilen Köseoğlu'nun, son 2 yıldır emekliliğinin gelmesine rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından partide tutuluyordu. Ancak son günlerde 'nin parti içerisindeki etkisinin artmasıyla, Köseoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla genel merkezden emekli edilerek uzaklaştırılması dikkat çekti.

SAVAŞ KIZIŞIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri, 9 seçimdir kaybeden genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu iyice sallanmaya başladı.

24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez geçtiğimiz akşam görüşmüştü. Görüşmenin ardından ilk açıklama Muharrem İnce'den geldi. İnce, Kılıçdaroğlu'na "onursal başkan ol" teklifi yaptığını açıkladı. İnce, "Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" dedi. Muharrem İnce'ye yanıt gecikmeden Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, İnce'nin sözlerini, "Siyasi nezaketsizlik" olarak yorumladı.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 01:53
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