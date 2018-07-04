Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri, 9 seçimdir kaybeden genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu iyice sallanmaya başladı.

24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez geçtiğimiz akşam görüştü. Görüşmenin ardından ilk açıklama Muharrem İnce'den geldi. İnce, Kılıçdaroğlu'na "onursal başkan ol" teklifi yaptığını açıkladı. İnce, "Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" dedi. Muharrem İnce'ye yanıt gecikmeden Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, İnce'nin sözlerini, "Siyasi nezaketsizlik" olarak yorumladı. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'dan da, "Gündemimizde kurultay yok" açıklaması geldi. Açıklamaların hemen ardından CHP'de olağanüstü MYK kararı alındı. CHP'nin MYK toplantısını 5 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de yapılacağı öğrenildi.





DELEGELERDEN İNCE'YE DESTEK

Bu gelişmeler devam ederken partinin tabanından 'Genel Başkan Muharrem İnce' sesleri yükselmeye başladı. Delegeler olağanüstü kongre için oy toplamak üzere start verdi.





CHP İstanbul eski Başkan Yardımcısı Zeki Çetin ve ekibi, başta CHP Bağcılar Kurultay Delegesi Şerif Barışan ve 23 delege arkadaşı kurultayda Muharrem İnce'yi destekleyeceklerini açıkladı.

"CHP'DE DEĞİŞİM ŞART"

Delegelerin isimlerinin disiplin uygulanmaması için isimlerin sadece Muharrem İnce'ye verilerek saklı kalacağını belirten Çetin, açık bir tavırla Muharrem İnce'yi destekleyeceklerini, İnce'nin genel başkan olmasını istediklerini ve CHP'de değişimin şart olduğunu dile getirdi.



SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH