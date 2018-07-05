AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ı dün ziyaret etti. Öte yandan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve "Cumhur İttifakı" içerisinde yer alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi de kabul etti.

VEDA TURU

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım Ankara'daki kurum ve kuruluşlara veda turu yapmıştı. Başbakanlık personeliyle de helalleşen Başbakan Yıldırım, "Hiçbir mesai arkadaşımın, hatta hizmet aldığımız şirket arkadaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. Başbakanlığın hükmi şahsiyeti sona ererken hepiniz Başbakanlık bünyesinde değil ama ülkemizin değişik kurumlarında, değişik pozisyonlarda hizmetlerimiz sorumluluklarımız devam edecek" demişti.