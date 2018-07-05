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Türkiye'nin İlk Başkanı son 'ı ziyaret etti

'nin ilk Başkanı , yemin töreni öncesi veda turları yapan parlamenter sistemin son ı ’ı, eşi Emine Erdoğan ile ziyaret etti

İlk Başkandan son Başbakana ziyaret

'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 'nin ilk Başkanı , eşi Emine Erdoğan ile birlikte ve eşi Semiha Yıldırım'ı dün ziyaret etti. Öte yandan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve "Cumhur İttifakı" içerisinde yer alan BBP Genel Başkanı 'yi de kabul etti.

VEDA TURU

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım Ankara'daki kurum ve kuruluşlara veda turu yapmıştı. Başbakanlık personeliyle de helalleşen Başbakan Yıldırım, "Hiçbir mesai arkadaşımın, hatta hizmet aldığımız şirket arkadaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. Başbakanlığın hükmi şahsiyeti sona ererken hepiniz Başbakanlık bünyesinde değil ama ülkemizin değişik kurumlarında, değişik pozisyonlarda hizmetlerimiz sorumluluklarımız devam edecek" demişti.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 01:41
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