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İnce'den 'ye ilk yanıt

MYK'dan çıkan 'Kurultay gündemimizde yok' açıklamasına 'den ilk yanıt geldi. İnce, "Şu ana kadar 30 ilden bana destek açıklaması geldi." dedi.

İnceden CHPye ilk yanıt
'ye, 'ın MYK'dan sonraki açıklamaları soruldu. İnce, "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.

Bugün toplanan MYK'sının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, genel merkezin gündeminde kurultay olmadığını söylemişti. Tezcan'ın bu sözleri Muharrem İnce'ye soruldu, İnce konuyla ilgili "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.

İnce'ye kendisine destek veren Belediye Başkanı Aziz Koca'nın açıklamaları hatırlatıldığında, "Şimdiye kadar 37 destek açıklaması olmuş, sağ olsunlar." dedi.



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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 15:17
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