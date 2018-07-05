1991 yılında bölücü terör örgütü PKK'ya katılarak 27 yıl boyunca örgütün çeşitli kamplarında yer alan ve son olarak Irak'ın kuzeyindeki Mahmut Kampından sağlık sorunları nedeniyle Norveç'in başkenti Oslo'ya giden Gülizar T., burada tedavi oldu. PKK'lı kadın terörist, tedavisinin sonunda Norveç'e sığınma talebinde bulundu. Talebi Norveç makamlarınca reddedilen Gülizar T., bu sabah Türkiye'ye getirilerek iade edildi.
Öcalan'ın yakın ilgi gösterdiği teröristler arasındaydı! Yakalandı
Terör örgütü PKK'nın Irak’taki kamplarından Mahmur’da faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK’lı kadın terörist, sağlık sorunları nedeniyle gittiği Norveç’te yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
1991 yılında bölücü terör örgütü PKK'ya katılarak 27 yıl boyunca örgütün çeşitli kamplarında yer alan ve son olarak Irak'ın kuzeyindeki Mahmut Kampından sağlık sorunları nedeniyle Norveç'in başkenti Oslo'ya giden Gülizar T., burada tedavi oldu. PKK'lı kadın terörist, tedavisinin sonunda Norveç'e sığınma talebinde bulundu. Talebi Norveç makamlarınca reddedilen Gülizar T., bu sabah Türkiye'ye getirilerek iade edildi.
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