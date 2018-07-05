FETÖ'nün 18 ülkedeki sözde yöneticilerinin, yaşadıkları ülkelerde örgüt elebaşı Gülen'in talimatlarının görüşüldüğü toplantılar yaptığı belirlendi.
Yurt dışında geçen ay yapılan toplantılarda FETÖ mensuplarına, bulundukları ülkeden evlenmeleri ve Türkiye'ye yatırımı engellemeleri talimatı verildi.
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