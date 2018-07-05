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'nün alçak planı deşifre oldu

FETÖnün alçak planı deşifre oldu

'nün 18 ülkedeki sözde yöneticilerinin, yaşadıkları ülkelerde örgüt elebaşı Gülen'in talimatlarının görüşüldüğü toplantılar yaptığı belirlendi.

Yurt dışında geçen ay yapılan toplantılarda FETÖ mensuplarına, bulundukları ülkeden evlenmeleri ve Türkiye'ye yatırımı engellemeleri talimatı verildi.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 14:02
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