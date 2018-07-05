Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da yemekte bir araya geldi. İnce, "Kurultaya gidelim. Ben genel başkan, sen onursal başkan ol" dedi. Ancak Kılıçdaroğlu, "Siyasi nezaketsizlik" diyerek İnce'nin kurultay talebini reddetti. Muharrem İnce, 81 ile yapacağı ziyaretin ilkini ise dün Erzurum'da gerçekleştirdi.
Önder Sav
BAHANE ÜRETME
İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin" diyerek Kılıçdaroğlu'na bir kez daha mesaj gönderdi. CHP'deki bu gerilim üzerine eski isimler de Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını çekti. Partinin eski genel sekreteri Önder Sav ve ekibi de delegelere tek tek telefon etti. "Bu iş Kemal ile olmaz. Artık çekilmesi lazım" dedi. Eski genel başkan Deniz Baykal'ın da olağanüstü kurultay taleplerine destek verdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'na darbe ise kendi kalesinden geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "24 Haziran seçimleri CHP'de acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir" dedi. İnce ekibi de kurultay için gerekli 634 delege imzasını toplama çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 23 delege ve 1 PM üyesi kurultay için imza verdi.
Aziz Kocaoğlu
ZAFER ŞAHİN
Önder Sav
BAHANE ÜRETME
İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin" diyerek Kılıçdaroğlu'na bir kez daha mesaj gönderdi. CHP'deki bu gerilim üzerine eski isimler de Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını çekti. Partinin eski genel sekreteri Önder Sav ve ekibi de delegelere tek tek telefon etti. "Bu iş Kemal ile olmaz. Artık çekilmesi lazım" dedi. Eski genel başkan Deniz Baykal'ın da olağanüstü kurultay taleplerine destek verdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'na darbe ise kendi kalesinden geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "24 Haziran seçimleri CHP'de acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir" dedi. İnce ekibi de kurultay için gerekli 634 delege imzasını toplama çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 23 delege ve 1 PM üyesi kurultay için imza verdi.
Aziz Kocaoğlu
ZAFER ŞAHİN
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