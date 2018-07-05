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Altı şok

İnce, “Başarısızsın, artık bırak” dedi. , “Siyasi nezaketsizlik” diyerek karşılık verdi. ’de kılıçlar çekildi. ve , Kemal Kılıçdaroğlu’nu göndermek için harekete geçti. 23 delege ve 1 PM üyesi kurultay için imza verdi...

Altı şok
Muharrem İnce ile Kemal , geçtiğimiz günlerde Ankara'da yemekte bir araya geldi. İnce, "Kurultaya gidelim. Ben genel başkan, sen onursal başkan ol" dedi. Ancak Kılıçdaroğlu, "Siyasi nezaketsizlik" diyerek İnce'nin kurultay talebini reddetti. , 81 ile yapacağı ziyaretin ilkini ise dün 'da gerçekleştirdi.


Önder Sav

BAHANE ÜRETME
İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin" diyerek Kılıçdaroğlu'na bir kez daha mesaj gönderdi. 'deki bu gerilim üzerine eski isimler de Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını çekti. Partinin eski genel sekreteri ve ekibi de delegelere tek tek telefon etti. "Bu iş Kemal ile olmaz. Artık çekilmesi lazım" dedi. Eski genel başkan 'ın da olağanüstü kurultay taleplerine destek verdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'na darbe ise kendi kalesinden geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı , "24 Haziran seçimleri CHP'de acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir" dedi. İnce ekibi de kurultay için gerekli 634 delege imzasını toplama çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 23 delege ve 1 PM üyesi kurultay için imza verdi.


Aziz Kocaoğlu


ZAFER ŞAHİN
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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