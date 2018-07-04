Milli imkanlarla geliştirilen Teber Güdüm Kiti'nin son atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı bu ay başlıyor.
Yerli güdüm kiti tamamlandı! Teslimat başlıyor
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