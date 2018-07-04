Yol Durumu
  1. AK Parti'de gözler o tarihe çevrildi

Yerli güdüm kiti tamamlandı! Teslimat başlıyor

Yerli güdüm kiti tamamlandı! Teslimat başlıyor

Milli imkanlarla geliştirilen Teber Güdüm Kiti'nin son atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı bu ay başlıyor.

  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 11:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar