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'de kayıp bebek alarmı

'in ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı

Şimdi de kayıp bebek alarmı!

'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki 'ten bir daha haber alınamadı.

DHA'nın haberine göre, anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.

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  • 03 Temmuz 2018, Salı 20:09
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