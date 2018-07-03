Yol Durumu
  1. Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye 'Onursal başkanlık' yanıtı
  2. İnce'den Kılıçdaroğlu'na flaş teklif

seçimler sonrası ilk ziyaretini ve ’a yapacak

Meclis'teki yemin töreni sonrasında ilk ziyaretini ve 'a yapacak.

Erdoğanın ziyaret edeceği ilk ülke belli oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () ve 'a yapacak. Erdoğan, bu ziyaretlerinden hemen sonra NATO toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

'ın yeniden seçilmesinin ardından yapacağı ilk yurt dışı ziyaretleri netleşti. Dün 11-12 Temmuz'da Brüksel'de olacağı açıklanan Erdoğan'ın bugün 10 Temmuz'da KKTC ve Azerbaycan'a gideceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı iki gün içinde üç ülke ziyareti şeklinde gerçekleşecek.
Etiketler: , ,
  • 03 Temmuz 2018, Salı 12:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar