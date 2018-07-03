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Baykal karar değiştirdi! 'yi Durmuş Yılmaz yönetecek

karar değiştirdi. açılışında oturumu en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Partili Durmuş Yılmaz yönetecek.

Baykaldan flaş karar! TBMMyi o isim yönetecek!

Pazar günü açılışını yönetmesi beklenen kararını değiştirdi. Meclis'in açılışta ilk oturumunu İYİ Partili Durmuş Yılmaz yönetecek.

Merkez Bankası'nın eski başkanı olan 1947 doğumlu Yılmaz en yaşlı üye sıfatıyla 8 Temmuz'daki oturumda açılışı yapacak.

Daha önce Deniz Baykal'ın açılış oturumunda yer alması bekleniyordu. Ancak Baykal kararını değiştirdi.


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  • 03 Temmuz 2018, Salı 14:34
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