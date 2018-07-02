THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Amex GBT Yönetim Kurulu Başkanı, Greg OHara tarafından atılan imzalarla, Amex GBT ile 2014-2017 yıllarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya/Pasifik bölgelerinde bölgesel düzeyde işbirliği bulunan THY, bu kez global seviyede bir ortaklığı hayata geçirmiş oldu. Bu anlaşma ile küresel taşıyıcı, Amex GBTnin en üst seviyede destek vereceği havayollarından biri olmakla birlikte ayrıca, kapsamı genişletilen anlaşma çerçevesinde Güney Amerika bölgesini de, Amex GBT ile ortak hizmet alanına dâhil etti.

TERCİH EDİLEN HAVAYOLU OLMAK İSTİYORUZ

Anlaşmayı değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; Amex GBT ve Türk Hava Yolları arasında bu ölçüde önemli bir işbirliği imzalamış olmaktan son derece memnunuz. Kapsamını genişlettiğimiz bu yeni anlaşma ile kurumsal seyahat segmentinde pazar payımızı artırmayı ve dünya genelindeki tüm iş seyahatlerinde en çok tercih edilen havayolu olmayı hedefliyoruz dedi.

8 BİN MÜŞTERİYE HİZMET SAĞLAMAKTA

Sektörün global anlamda en büyük acentelerinden biri olarak addedilen Amex GBT, kurumsal seyahat alanında 100 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. İş seyahatlerini çok daha kolay, verimli ve daha az stresli bir hale getirmeyi, hem tedarikçiler hem de seyahat eden kişiler açısından amaçlayan global acente ağı, dünyada yaklaşık olarak 140 ülkede, 12 bin çalışanı ile faaliyetlerini gerçekleştirirken, 8 bin müşteriye de hizmet sağlamakta.