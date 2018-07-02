Yol Durumu
  1. Muharrem İnce'nin 'şizofrenlerle' sınavı...

Münbiç ile Tel Rıfat sınırına obüs, tank ile ZPT sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis'ten fırtına obüs, tank ve zırhlı askeri personel taşıyıcı (ZPT) gönderildi.

Sınırda askeri hareketlilik
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın önceki gün Kilis'teki sınır birliklerini denetlemesinin ardından özellikle Tel Rıfat ile Münbiç sınırına fırtına obüs, tank ve ZPT gönderildi. Özel kuvvetlerin eşlik ettiği askeri konvoylar, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Mümbiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor.

Kilis'te konuşlu bulunan karakollardan askeri sevkiyatların Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği öğrenildi.
  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 21:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar