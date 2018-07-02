Münbiç ile Tel Rıfat sınırına obüs, tank ile ZPT sevk edildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın önceki gün Kilis'teki sınır birliklerini denetlemesinin ardından özellikle Tel Rıfat ile Münbiç sınırına fırtına obüs, tank ve ZPT gönderildi. Özel kuvvetlerin eşlik ettiği askeri konvoylar, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Mümbiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor.
Kilis'te konuşlu bulunan karakollardan askeri sevkiyatların Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği öğrenildi.
Kilis'te konuşlu bulunan karakollardan askeri sevkiyatların Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği öğrenildi.
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