Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden tebrik telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki Sairun İttifakı'nın lideri Mukteda Es-Sadr ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Es-Sadr, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı kutladı.
Görüşme vesilesiyle, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtildi.
PAHOR'DAN SEÇİM TEBRİĞİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
Görüşme vesilesiyle, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.