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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden tebrik telefonları

Cumhurbaşkanı , Slovenya Cumhurbaşkanı ve 'taki Sairun İttifakı'nın lideri Mukteda Es-Sadr ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğana liderlerden tebrik telefonları

Cumhurbaşkanı , 'taki Sairun İttifakı'nın lideri Mukteda Es-Sadr ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Es-Sadr, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'daki zaferinden dolayı kutladı.

Görüşme vesilesiyle, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtildi.

PAHOR'DAN SEÇİM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Görüşme vesilesiyle, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtildi.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 00:05
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