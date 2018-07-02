Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azra’ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak birinci olan Azra Kargı'yı telefonla arayıp, "Azra sen bizim gururumuzsun. İmam hatipler olarak bizim gururumuz oldun" diyerek tebrikte bulundu.

Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı, LGS'de 500 tam puan alarak 18 Türkiye birincisinden biri oldu. Önemli bir başarı sağlayan Azra'ya Türkiye çapında sosyal medya üzerinden destek ve tebrik mesajları yağdı. Kimi de telefonla arayarak tebrikte bulundu. Azra Kargı'yı, sınavdaki başarısından dolayı arayan bir isim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak oldu.

SEN BİZİM GURURUMUZSUN

Telefonda Azra'yı tebrik eden Albayrak, "Azra sana bir süprizim var" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonu verdi. Erdoğan ile konuşan Azra, iletişim sürecini şöyle anlattı: "İlk başta ben çok heyecanlandım. "Nasılsın Azra? Sesimi aldın mı, ben kimim?" dedi. Ben de "Sayın başkanım, sizsiniz" dedim. Sonra, "Azra sen bizim gururumuzsun. İmam hatipler olarak bizim gururumuz oldun" dedi. Annem ve babama selam söyledi."

AZRA'NIN GÖZDESİ KARTAL İMAM HATİP

Sınav başarısı üzerine okul tercihlerini araştırmaya başlayan Azra, babasıyla birlikte hafta sonu Adana'dan İstanbul'a gelerek Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Nun Okulları'nı ziyaret etti. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mitat Tekçam tarafından ağırlanan Azra, okulun birimlerini gezdi. Okulla ilgili duygularını anlatan Azra, okulu beğendiğini ve tercih etmeyi düşündüğünü söyledi.