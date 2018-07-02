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merkezli 8 ilde operasyonu: 22 gözaltı

merkezli 8 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde /'ye yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı olan ve Kanun Hükmündeki Kararla kapatılan Elazığ İş Adamları Derneği (ELGİAD) yönetim ve denetim kurulunda görev alan, örgüt liderinin talimatıyla 'da hesap artırımı yapan, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt üyeleriyle para transferleri yaptığı belirlenen ve aralarında kullanıcılarının olduğu tespit edilen şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldı. Elazığ merkezli aralarında İstanbul, , , Mardin, Hatay, ve 'nın da bulunduğu 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 13:21
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