İstanbul Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı 04.30 sularında yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve söndürme helikopteri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası yangın saat 06.30 sularında kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları hala sürerken, yangının neden çıktığının belirlenmesine ilişkin de çalışma başlatıldı.
Son dakika: İstanbul Aydos ormanında yangın
İstanbul Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı 04.30 sularında yangın çıktı.
Etiketler: İstanbul , yangın , Kartal , AYDOS ORMANI
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