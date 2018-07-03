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'daki 'nda henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı 04.30 sularında çıktı.

İstanbulda orman yangını

'da bulunan 'nda henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı 04.30 sularında çıktı. Çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve söndürme helikopteri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası yangın saat 06.30 sularında kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları hala sürerken, yangının neden çıktığının belirlenmesine ilişkin de çalışma başlatıldı.

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  • 03 Temmuz 2018, Salı 06:20
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