'Şipigel Der'

Ankara, baskılara aldırmadı. Hem ekonomide hem dış politikada bağımsız ve güçlü adımlar attı. İçerideki uzantılarının da sürekli başarısız olması üzerine Batı, çıldırdı.
Her sayısında olumsuz bir Türkiye haberine yer ayıran Almanya'nın ünlü Der Spiegel dergisi ise ne yapacağını şaşırdı. Bizi bırakıp halkını suçladı: Erdoğan zafer üstüne zafer kazanıyor. Almanlar hala Ege ve Akdeniz'e gidiyor...
ALMANLAR ÇILDIRDI
Almanya'nın terör örgütlerinin merkezi haline gelmesi ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karışanlara kucak açması, Türkiye ile olan bağını koparma noktasına getirdi. Türkiye gerekli cevapları verince de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef haline getiren Almanya, teröre verdiği desteği ve Türkiye'ye karşı iki yüzlü politikasını ise hiç eleştirmedi. Ancak ilişkilerin gerilmesine neden olan karşılıklı açıklamalara rağmen Alman turistlerin Türkiye planlarında değişiklik olmadı. Bu da ülke basınında rahatsızlığa neden oldu. Türkiye düşmanlığı ile bilinen Der Spiegel dergisinde Dinah Deckstein'ın imzasıyla çıkan haberde; Türkiye'de OHAL'in devam ettiğini buna rağmen Almanların Türkiye'ye tatile gittiği sorgulandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni seçim zaferinin de hatırlatıldığı haberde, Türkiye'de insanların sebepsiz yere tutuklanması, terör olması ve özgürlük ihlalleri yapılmasına rağmen turizm şirketlerinin Türkiye'ye uçuş kapasitelerini artırması eleştirildi.
Her sayısında olumsuz bir Türkiye haberine yer ayıran Almanya'nın ünlü Der Spiegel dergisi ise ne yapacağını şaşırdı. Bizi bırakıp halkını suçladı: Erdoğan zafer üstüne zafer kazanıyor. Almanlar hala Ege ve Akdeniz'e gidiyor...
ALMANLAR ÇILDIRDI
Almanya'nın terör örgütlerinin merkezi haline gelmesi ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karışanlara kucak açması, Türkiye ile olan bağını koparma noktasına getirdi. Türkiye gerekli cevapları verince de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef haline getiren Almanya, teröre verdiği desteği ve Türkiye'ye karşı iki yüzlü politikasını ise hiç eleştirmedi. Ancak ilişkilerin gerilmesine neden olan karşılıklı açıklamalara rağmen Alman turistlerin Türkiye planlarında değişiklik olmadı. Bu da ülke basınında rahatsızlığa neden oldu. Türkiye düşmanlığı ile bilinen Der Spiegel dergisinde Dinah Deckstein'ın imzasıyla çıkan haberde; Türkiye'de OHAL'in devam ettiğini buna rağmen Almanların Türkiye'ye tatile gittiği sorgulandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni seçim zaferinin de hatırlatıldığı haberde, Türkiye'de insanların sebepsiz yere tutuklanması, terör olması ve özgürlük ihlalleri yapılmasına rağmen turizm şirketlerinin Türkiye'ye uçuş kapasitelerini artırması eleştirildi.
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