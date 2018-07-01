Şarık Tara’ya veda

ENKA Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara (88), dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Tara için ilk tören holdingin Balmumcu'daki genel merkez binasının önünde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da telgrafla başsağlığı dileklerini iletti. Ekonomiden sanayiye, eğitimden sanat ve spor dünyasına sayısız alanda iz bırakan Tara için düzenlenen törene başta Tara ailesi olmak üzere, yakınları, holding çalışanları, ENKA Okulları öğrencileri ve ENKA sporcularıyla sevenleri katıldı. Törenin ardından Tara'nın cenazesi Bebek Camii'ne getirildi. Şarık Tara için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birçok önemli isim ve Tara'nın sevenleri katıldı. Törenin ardından Şarık Tara'nın cenazesi Ulus Mezarlığı'na defnedildi.
KİMDİR?
Şarık Tara, 22 Nisan 1930 yılında Üsküp'te doğdu. 1942'de İstanbul'a geldi. Orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 1957 yılında eniştesi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif Şirketi'ni kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başladı...
Uğur YILDIRIM
KİMDİR?
Şarık Tara, 22 Nisan 1930 yılında Üsküp'te doğdu. 1942'de İstanbul'a geldi. Orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 1957 yılında eniştesi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif Şirketi'ni kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başladı...
Uğur YILDIRIM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.