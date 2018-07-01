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'te 7. devriye! 'dan açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri sabahın erken saatlerinde ile ilgili açıklamada bulundu. 'dan yapılan açıklamada, 'nin Münbiç kentinde ABD güçleri ile birlikte 7'nci devriye görevinin gerçekleştirildiği duyuruldu.

Münbiçte 7. devriye! TSK açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile arasında kalan hatta, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin dün icra edildiği belirtildi.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.

/, iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü 'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

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  • 01 Temmuz 2018, Pazar 09:04
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