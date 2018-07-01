Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişiminin ardından kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı Z.D., Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Ankara'da gaygubet evinde yakalandı.

Gözaltına alınan iş adamı Z.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY'den iki yıldır aranan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.