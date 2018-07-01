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İki yıldır aranan 'cü yakalandı!

’da hain darbe girişiminin ardından kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı, Ankara'da yakalandı. Yakalanan iş adamı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İki yıldır aranan FETÖcü yakalandı!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY soruşturması kapsamında 2016 yılında hain darbe girişiminin ardından kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı Z.D., Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Ankara'da gaygubet evinde yakalandı.

Gözaltına alınan iş adamı Z.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY'den iki yıldır aranan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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  • 01 Temmuz 2018, Pazar 16:26
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