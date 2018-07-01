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Cumhuriyet yazarı Bursalı 'ye oy verenlere hakaret etti

Teröristlerin sözcülüğünü üstlenen yazarı Orhan Bursalı 'ye oy verenlere hakaret etti! Bursalı AK Parti seçmenine yoksul ve cahil dedi.

Cumhuriyet gazetesinden AK Parti seçmenine hakaret!

yazarı Orhan Bursalı, seçmeninin yoksul olduğunu iddia ederken cahil demekten de geri durmadı.

AYNI NAKARAT
Her seçim döneminde sandığa kadar canım cicim diye gözünü boyamaya çalıştıkları halka, sandıktan istedikleri sonuç çıkmayınca koyun, göbeğini kaşıyan adam diye hakaretler savuran kendini entelektüel, bilgili, görgülü ve asil zanneden bu güruh, 24 Haziran sonuçlarının belli olmasıyla yeniden başlattı.

O güruhtan bir yazar olan Bursalı, halkı cehaletle itham etmenin yanında cehaletin AK Parti hükümetinin bir siyaseti olarak tanımlıyor.

"İKTİDARIN POLİTİKASI"
Bursalı'nın yazısından o bölüm şöyle:

"Yaşamını günlük nafakasını çıkarma ve ailesinin en temel ihtiyaçlarını karşılayabilme çabası içindeki büyük bir çoğunluktan sağlıklı bir siyasi hikâye çıkartamazsınız. AKP bu yoksulluğu, eğer son oy oranına bakarak bir değerlendirme yapacak olursak, başarıyla yönetiyor!
Bu ciddi bir sorun, yoksulluk şüphesiz ki cehalet üretiyor, var olan cehaleti daim kılıyor. Cehalet ile yoksulluk birleşince ortaya AKP iktidarı çıkıyor. İktidarın politikası daha çok çocuk, daha yoksul kitleler, daha büyük cehalet ve iktidarın sürmesi."

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  • 01 Temmuz 2018, Pazar 16:03
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