A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun final maçında ABD'ye 3-2 yenildi. Gençleştirilmiş kadrosuyla Milletler Ligi'nde büyük bir başarı elde eden Filenin Sultanları gümüş madalyanın sahibi oldu.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikinci oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihi bir başarı yakaladığı Milletler Ligi finalinde ABD'ye 3-2 yenilerek 2. oldu
Etiketler: Milli Kadın Voleybol Takımımız , millet ligi , ABD
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