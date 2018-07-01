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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikinci oldu!

A , tarihi bir başarı yakaladığı Milletler Ligi finalinde 'ye 3-2 yenilerek 2. oldu

Filenin Sultanları dünya ikincisi oldu!

A , FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun final maçında 'ye 3-2 yenildi. Gençleştirilmiş kadrosuyla Milletler Ligi'nde büyük bir başarı elde eden Filenin Sultanları gümüş madalyanın sahibi oldu.

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  • 01 Temmuz 2018, Pazar 16:27
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