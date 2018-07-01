Yol Durumu
  1. Filenin Sultanları dünya ikincisi oldu!

Genel Başkanı : İdam cezası için yasa teklifi vereceğiz

Büyük Birlik Partisi () Genel Başkanı , terör ve cinsel istismar suçlarının faillerinin idamla cezalandırılmaları gerektiğini belirterek, parti olarak bu konuda yeni yasama döneminde 'de yasa teklifinde bulunacağını bildirdi.

Mustafa Desticiden idam çıkışı
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, partisinin bir otelde düzenlenen Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı.

Destici, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının toplumla birlikte kendilerini de derinden üzdüğünü belirtti.

"TEK SEÇENEK İDAM OLMALIDIR"

Destici, 'nin bu tür vahşet olaylarından kurtulması gerektiğine işaret ederek, "Bunun tedbirlerinin ivedi olarak alınması ve bununla ilgili cezaların tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Ne hadım ne hapis cezası, tek seçenek idam olmalıdır." ifadesini kullandı.

Türk askerini, polisini ve sivil vatandaşlarını şehit eden teröristlere de idam cezası verilmesini isteyen Destici, olarak yeni yasama döneminde 'de idam cezasının getirilmesi için yasa teklifi vereceğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • 01 Temmuz 2018, Pazar 16:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar