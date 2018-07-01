CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 24 Haziran seçimlerinde en yüksek oy aldığı yer yine değişmedi. Muharrem İnce'nin; Acarkent ve Beykoz Konakları'nın bulunduğu Acarlar Mahallesi'nde oylarının yüzde 78.45'ini aldığı bildirildi. HDP; milletvekili seçimlerinde ise ikinci parti oldu.
MUHARREM İNCE YÜZDE 78.45 OY ALDI
Acarlar Mahallesi'nde; Muharrem İnce yüzde 78.45, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 14.49, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener yüzde 4.43 ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yüzde 1.73 oy aldı.
HDP 2. PARTİ OLDU
CHP milletvekili seçimlerinde ise Acarlar Mahallesi'nde oyların yüzde 58.10 oyunu aldı. HDP'nin söz konusu yerde ikinci parti oldu ve oyların yüzde 12.93'ünü aldı. AK Parti ve İYİ Parti yüzde 12.13, MHP ise yüzde 2.7 oy aldı.
ACARKENT'TE KİMLERİN VİLLASI VAR?
Milliyet gazetesi eski yazarı Doğan Heper'in yeğeni Mehmet Burak Heper, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) eski Başkanı Bayram Meral'in oğulları Kemal Meral ve Mustafa Meral, DSP'li Kültür eski Bakanı İstemihan Talay'ın çocukları Murat Ali Talay ve Emine Talay Turan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Eski Komutanı Emekli Tümgeneral Tuncay Çakan, Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Salim Dervişoğlu'nun oğulları Mehmet Erdem Dervişoğlu ve Burak Ahmet Dervişoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme eski Başkanı ve Emekli Korgeneral Nurettin Çakır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski Müsteşarı Sönmez Köksal, Acarkent'te oturuyor.
BEYKOZ KONAKLARI'NDA KİMLER OTURUYOR?
Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Milliyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Halil Derya Sazak ve Kanal D Eski Spor Müdürü İlker Yasin, Cumhuriyet yazarı Ümit Zileli'nin eski eşi Songül Zileli ve Ümit Zileli'nin kayınbiraderi DSP'li Devlet eski Bakanı Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın oğlu Altay Burak Dalan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) eski Başkanı Fuat Miras'ın oğlu Ömer Faruk Miras Beykoz Konakları'nda oturuyor.
Orman Genel Müdürlüğü'nce Acarkent'teki 1822, Beykoz Konakları'ndaki 465 gayrimenkulün tapularının iptali talebiyle açılan 2 ayrı dava sürüyor.
Kenan KIRAN/SABAH
MUHARREM İNCE YÜZDE 78.45 OY ALDI
Acarlar Mahallesi'nde; Muharrem İnce yüzde 78.45, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 14.49, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener yüzde 4.43 ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yüzde 1.73 oy aldı.
HDP 2. PARTİ OLDU
CHP milletvekili seçimlerinde ise Acarlar Mahallesi'nde oyların yüzde 58.10 oyunu aldı. HDP'nin söz konusu yerde ikinci parti oldu ve oyların yüzde 12.93'ünü aldı. AK Parti ve İYİ Parti yüzde 12.13, MHP ise yüzde 2.7 oy aldı.
ACARKENT'TE KİMLERİN VİLLASI VAR?
Milliyet gazetesi eski yazarı Doğan Heper'in yeğeni Mehmet Burak Heper, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) eski Başkanı Bayram Meral'in oğulları Kemal Meral ve Mustafa Meral, DSP'li Kültür eski Bakanı İstemihan Talay'ın çocukları Murat Ali Talay ve Emine Talay Turan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Eski Komutanı Emekli Tümgeneral Tuncay Çakan, Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Salim Dervişoğlu'nun oğulları Mehmet Erdem Dervişoğlu ve Burak Ahmet Dervişoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme eski Başkanı ve Emekli Korgeneral Nurettin Çakır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski Müsteşarı Sönmez Köksal, Acarkent'te oturuyor.
BEYKOZ KONAKLARI'NDA KİMLER OTURUYOR?
Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Milliyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Halil Derya Sazak ve Kanal D Eski Spor Müdürü İlker Yasin, Cumhuriyet yazarı Ümit Zileli'nin eski eşi Songül Zileli ve Ümit Zileli'nin kayınbiraderi DSP'li Devlet eski Bakanı Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın oğlu Altay Burak Dalan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) eski Başkanı Fuat Miras'ın oğlu Ömer Faruk Miras Beykoz Konakları'nda oturuyor.
Orman Genel Müdürlüğü'nce Acarkent'teki 1822, Beykoz Konakları'ndaki 465 gayrimenkulün tapularının iptali talebiyle açılan 2 ayrı dava sürüyor.
Kenan KIRAN/SABAH
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