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Ünlü türkücü hakkında ’den yakalama kararı

Diyarbakırlı ünlü türkücü hakkında soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Ünlü türkücü hakkında FETÖ’den yakalama kararı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen / soruşturması kapsamında, Diyarbakırlı ünlü türkücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ürü'nün darbeden bir hafta önce 'ya gittiği tespit edildi. Gökmen Ürü'nün FETÖ'cü ünlü basketbolcu ile sıkı irtibatlı olduğu, hatta Enes Kanter'in NBA maçında giydiği basketbol ayakkabısını imzalayarak Gökmen Ürü ye hediye ettiği, Gökmen Ürü nün 'daki evinde yapılan aramada bu ayakkabının ele geçirildiği öğrenildi.

Ayrıca Gökmen Ürü nün ABD de bulunan örgüt lideri Fethullah Gülen ile görüşmek isteyen kişilerin gezilerini organize eden kişilerden olduğu, örgüt lideri ile görüşmeye giden şahısların kayıtlarını tuttuğu, 15 Temmuz hain darbe girşiminden kısa süre önce yurt dışına çıkış yaptığı, darbe başarılı olamayınca da ülkemize giremediği ileri sürüldü.

Başsavcılığın yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurmak istediği, Ürü'nün adreslerinde bulunamayınca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

SABAH

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  • 01 Temmuz 2018, Pazar 17:05
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