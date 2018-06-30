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Erdoğan'dan için başsağlığı mesajı

Prof. Dr. 'in, 94 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajını paylaştı.

Erdoğandan Fuat Sezgin için başsağlığı mesajı

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. 'in, 94 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yayınladığı mesajda Sezgin'in sevenleri, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"Büyük ilim insanı, İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla medeniyetimizin ve tarihimizin uyanışına öncülük eden Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamıza Allah'tan rahmet, milletimize, yakınlarına ve tüm ilim dünyasına başsağlığı diliyorum."

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 13:36
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