Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, hayatını kaybeden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin için twitter'dan başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "Fuat Sezgin Hocamız, herkesin İslam Medeniyeti'ne şüpheyle baktığı bir dönemde tarihine duyduğu güvenle çığır açan büyük bir alimdi. İslam Bilim Tarihi'ne sayısız eser kazandıran, kimliğini gururla muhafaza eden eşsiz bir şahsiyet ve ilim çınarı idi. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.





Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayatını kaybetti. Fuat Sezgin Hoca'nın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdiği ve yarın öğle namazına müteakip Süleymaniye Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.