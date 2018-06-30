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'tan için başsağlığı mesajı

Bakan , hayatını kaybeden dünyaca ünlü Prof. için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Albayraktan Fuat Sezgin için başsağlığı mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , hayatını kaybeden İslam Prof. Dr. için twitter'dan başsağlığı mesajı yayınladı. , "Fuat Sezgin Hocamız, herkesin İslam Medeniyeti'ne şüpheyle baktığı bir dönemde tarihine duyduğu güvenle çığır açan büyük bir alimdi. 'ne sayısız eser kazandıran, kimliğini gururla muhafaza eden eşsiz bir şahsiyet ve ilim çınarı idi. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.



Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayatını kaybetti. Fuat Sezgin Hoca'nın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdiği ve yarın öğle namazına müteakip Süleymaniye Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 13:29
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