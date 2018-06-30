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'a hava harekatı! 'ya ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Iraka hava harekatı! PKKya ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine bugün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 14:02
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