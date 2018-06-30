ASELSAN'ın gözdeleri Konya'da üretilecek

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ortaklığında Konya'da kurulacak tesiste Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma sistemleri üretilecek.

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında 300 milyon lira sermayeli şirketin kurulmasına dair proje için imzalar atıldı.

Silah sistemlerinin üretilmesi, tasarımı, Ar-Ge'si ve inovasyon merkezi oluşturulması kapsamında, Organize Sanayi Bölgesinde 35 bini kapalı 140 bin metrekarelik alanda Silah Sistemleri Tesisi kurulacak.

Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve önümüzdeki günlerde temeli atılacak tesisin 2019'da üretime geçmesi hedefleniyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 300 milyon lira sermaye yatırım ile ülkenin ihtiyacı silah sistemlerinin üretileceğini söyledi.

Konya'nın, Anadolu'nun savunma sanayi üretim merkezi olması yolunda önemli bir adımın atıldığına dikkati çeken Altunyaldız, savunma sanayisinin Türkiye'nin çekici gücü olmaya devam edeceğini ve 3,5 milyar dolarlık ihracatın Konya ile daha da yukarı taşınacağını dile getirdi.

Altunyaldız, ASELSAN'ın önemli bir yatırımının Konya'ya kazandırılmasıyla kentin savunma sanayisinin omurgası olacağını vurguladı.