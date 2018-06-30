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’li belediyede yeni skandal

Belediye Başkanı ’nin görevden el çektirilmesi, yerine geçen ’ın da belediye ile ilgili başka bir yolsuzluk davasında sanık olduğunun ortaya çıkması ardından ’li belediyede bir başka yönetici hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı , kesinleşen hapis cezası sebebiyle Seçme ve Seçilme hakkını kaybetti. Mahkeme kararı, ilçe ’na ve belediyeye bildirildi.

CHP’li belediyede yeni skandal

Skandalların ardı arkası kesilmeyen 'li Belediyesi nde yeni bir gelişme yaşandı. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı , hakkında kesinleşen hapis cezası sebebiyle Seçme ve Seçilme hakkını kaybetti.

Görevden el çektirilen 'ye yakınlığı ile tanınan Başkan Yardımcısı Abdullah Der, 'kasten yaralama' suçundan bir süredir sanık olarak yargılandığı İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada suçlu bulunarak 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

CEZA ONANDI

Cezaya itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi yaptı. İnceleme sonucu, yerel mahkeme kararının yerinde ve kanuni olduğuna hükmetti. Böylece Abdullah Der hakkındaki karar kesinleşti.

SEÇME SEÇİLME HAKKINI KAYBETTİ

Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinin 'b' fıkrası gereği seçme ve seçilme hakkını kaybeden Abdullah Der'in belediye meclis üyeliğinin düştüğü belirtldi. Abdullah Der'in, belediye meclis üyeliğinin düştüğü için belediye başkan yardımcılığı görevine de devam edemeyeceği kaydedildi. Mahkemenin, Der'in seçme seçilme hakkını kaybettiğine dair yazıyı, ilçe ve Ataşehir Belediyesi'ne gönderdiği de kaydedildi.

SKANDALLARIN BELEDİYESİ

Bilidniği gibi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilmişti. Daha sonra yerine atanan İlhamı Yılmaz ise belediye ile ilgili bir yolsuzluk davasının sanıklarından biri çıkmıştı.

'ın ihaleye fesat karıştırma davasının bir numaralı sanığı olduğu belirlenmişti.

SABAH

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 12:14
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