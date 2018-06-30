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Apartman meclisi

’ta Sivas Caddesi Adnan Menderes Bulvarı’nda yer alan , siyasi bir rekora imza attı. 27 yıllık binadan bugüne kadar farklı partilerden 4 milletvekili ve 6 il başkanı çıktı

Apartman meclisi
Meclis'in yolu 'tan geçti. Kentte bulunan , siyasi sakinleri ile dikkat çekti. Sivas Caddesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan ve 6 kattan oluşan 12 daireli Ersoy Apartmanı'nın tarihi oldukça ilginçti. 'den 21'inci dönem Yozgat Milletvekili seçilen Ahmet , 1999 yılında yapılan seçimlerde vekil seçildi. Kendi soyadını taşıyan bu apartmandan vekil olarak meclise gitti. Daha sonra AK Parti İl Başkanı Yusuf Bahri Yazarel, AK Parti İl Başkanı Zekeriya Avşar, AK Parti Yozgat eski il başkanı ve Milletvekili Yusuf Başer, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ve Milletvekili Ali Keven, Doğru Yol Partisi İl Başkanı Erol Doğan, Demokrat Parti İl Başkanı İhsan Civelek ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ethem Sedef, Ersoy Apartmanı'nda ikamet etti. Ersoy Apartmanı'ndan son olarak 'daki seçimlerde , milletvekili seçildi. Sedef şunları söyledi: "Biz bunu Yozgat'ın hem demokrasisi hem de kültür zenginliği olarak algılıyoruz. Komşularımızla bizim siyasetin üzerinde ailevi dostluklarımız vardır. Bu da Yozgat'ın özel kültürünü yansıtır."


24 Haziran'da vekil seçilen MHP'li Ethem Sedef

KOMŞULUĞUMUZ ÇOK İYİ
ise "Bu apartman sanki siyasetin okulu diyebiliriz. Komşuluğumuz çok iyidir. Siyasetin komşuluğumuzla hiçbir alakası olmaz. Kimse kimsenin siyasetine karışmaz" dedi. 'li ise şöyle devam etti: "1996 yılından 2015 yılına kadar Ersoy Apartmanı'nda oturdum. Tesadüf mü bilemiyorum ama farklı siyasi görüşlerden milletvekilleri ve il başkanlarımız çıktı. Komşuluk ilişkilerimiz ve insani ilişkilerimiz hiçbir zaman bozulmadı. Siyasette kalmayı düşünen ve beklentisi olan insanlara buradan bir ev kiralamalarını tavsiye ederim."



MHP eski vekili Ahmet Erol Ersoy, 1999 yılında soyadını taşıyan bu apartmandan vekil olarak çıktı.


DP İl Başkanı İhsan Civelek


CHP vekili Ali Keven


vekili Yusuf Başer
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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