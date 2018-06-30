Apartman meclisi

Meclis'in yolu Yozgat'tan geçti. Kentte bulunan Ersoy Apartmanı, siyasi sakinleri ile dikkat çekti. Sivas Caddesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan ve 6 kattan oluşan 12 daireli Ersoy Apartmanı'nın tarihi oldukça ilginçti. MHP'den 21'inci dönem Yozgat Milletvekili seçilen Ahmet Erol Ersoy, 1999 yılında yapılan seçimlerde vekil seçildi. Kendi soyadını taşıyan bu apartmandan vekil olarak meclise gitti. Daha sonra AK Parti İl Başkanı Yusuf Bahri Yazarel, AK Parti İl Başkanı Zekeriya Avşar, AK Parti Yozgat eski il başkanı ve Milletvekili Yusuf Başer, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ve Milletvekili Ali Keven, Doğru Yol Partisi İl Başkanı Erol Doğan, Demokrat Parti İl Başkanı İhsan Civelek ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ethem Sedef, Ersoy Apartmanı'nda ikamet etti. Ersoy Apartmanı'ndan son olarak 24 Haziran'daki seçimlerde Ethem Sedef, milletvekili seçildi. Sedef şunları söyledi: "Biz bunu Yozgat'ın hem demokrasisi hem de kültür zenginliği olarak algılıyoruz. Komşularımızla bizim siyasetin üzerinde ailevi dostluklarımız vardır. Bu da Yozgat'ın özel kültürünü yansıtır."
24 Haziran'da vekil seçilen MHP'li Ethem Sedef
KOMŞULUĞUMUZ ÇOK İYİ
İhsan Civelek ise "Bu apartman sanki siyasetin okulu diyebiliriz. Komşuluğumuz çok iyidir. Siyasetin komşuluğumuzla hiçbir alakası olmaz. Kimse kimsenin siyasetine karışmaz" dedi. CHP'li Ali Keven ise şöyle devam etti: "1996 yılından 2015 yılına kadar Ersoy Apartmanı'nda oturdum. Tesadüf mü bilemiyorum ama farklı siyasi görüşlerden milletvekilleri ve il başkanlarımız çıktı. Komşuluk ilişkilerimiz ve insani ilişkilerimiz hiçbir zaman bozulmadı. Siyasette kalmayı düşünen ve beklentisi olan insanlara buradan bir ev kiralamalarını tavsiye ederim."
MHP eski vekili Ahmet Erol Ersoy, 1999 yılında soyadını taşıyan bu apartmandan vekil olarak çıktı.
DP İl Başkanı İhsan Civelek
CHP vekili Ali Keven
AK Parti vekili Yusuf Başer
24 Haziran'da vekil seçilen MHP'li Ethem Sedef
KOMŞULUĞUMUZ ÇOK İYİ
İhsan Civelek ise "Bu apartman sanki siyasetin okulu diyebiliriz. Komşuluğumuz çok iyidir. Siyasetin komşuluğumuzla hiçbir alakası olmaz. Kimse kimsenin siyasetine karışmaz" dedi. CHP'li Ali Keven ise şöyle devam etti: "1996 yılından 2015 yılına kadar Ersoy Apartmanı'nda oturdum. Tesadüf mü bilemiyorum ama farklı siyasi görüşlerden milletvekilleri ve il başkanlarımız çıktı. Komşuluk ilişkilerimiz ve insani ilişkilerimiz hiçbir zaman bozulmadı. Siyasette kalmayı düşünen ve beklentisi olan insanlara buradan bir ev kiralamalarını tavsiye ederim."
MHP eski vekili Ahmet Erol Ersoy, 1999 yılında soyadını taşıyan bu apartmandan vekil olarak çıktı.
DP İl Başkanı İhsan Civelek
CHP vekili Ali Keven
AK Parti vekili Yusuf Başer
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