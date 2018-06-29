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FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖnün emniyetteki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde, 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memuru hakkında gözaltı kararı alındı.

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 09:15
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