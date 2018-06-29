Ankara'da bir cami açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajla verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele konusunda, "Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun. ve ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz. Müsaade etmeyeceğiz. Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak terörle mücadelemiz o kadar artacaktır." açıklamasını yaptı.

"BİZİM MEHMEDİMİZ YÜRÜDÜ MÜ ŞEHADETE YÜRÜR"

"Bizim büyük bir avantajımız var. Hamdolsun Müslümanız. Rabbim bize şehadet gibi bir makamı sunuyor. Bizim mehmedimiz yürüdü mü şehadet yürür. Onun için sizler mehmetçikler olarak kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız. Onun için peygamberlere en yakın makam olan şehadete hep hazır haldesiniz. Allah bu yolculuğumuzu mübarek kılsın. Bu kampüsteki mescidimiz hayırlılara vesile olur inşallah. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun."