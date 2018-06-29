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'da fabrika ı

'da bulunan eski kundura fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Beykozda fabrika yangını

'da film platosu olarak kullanılan eski bir kundura fabrikasında çıkan a, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yalıköy'deki dizi ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Detaylar geliyor...

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 15:24
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